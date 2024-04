Juventus, il grande ex: 'Allegri andrà via'

34 minuti fa



Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e attuale commentatore, parla dei bianconeri dai microfoni di Tv Play: "Allegri? A quanto pare andrà via dalla Juventus, vedremo cosa succederà".



L'ex Penna Bianca prosegue: "Brutto il derby di Torino. Nel primo tempo la Juve ha fatto vedere qualcosa di buono, ma nel secondo abbiamo visto una partita bruttissima".



E infine, su Yildiz: "Deve giocare esterno negli ultimi 20-30 metri. Ha grande qualità e non deve agire lontano dall'area di rigore avversaria. La maglia numero 10? Gliela darei senza alcun dubbio. Il ragazzo deve crescere con la mentalità da 10 e deve sentire la fiducia da parte della società. Con quella maglia sarebbe ancora più al centro del progetto".