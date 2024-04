non ha gradito affatto la sostituzione nel derby e questo si era capito immediatamente dalla reazione dell'attaccante della: linguaggio del corpo,e i gesti eloquenti in panchina, ma emergono ulteriori dettagli che fanno emergere tutto il fastidio del ragazzo e non solo per la partita con il Torino.- Il minuto è il 65, Juve e Toro sono sullo 0-0 e per Chiesa la serata non è andata come le aspettative, un'altra partita complicata nella quale non è riuscito a incidere. La lavagnetta dei cambi si alza, si legge il numero 7 e il classe '97 non la prende bene: va testa bassa verso la linea laterale, saluta velocementeche prende il suo posto e f. Poi, in panchina,, allontana i compagni che lo avvicinano per tranquillizzarlo,manifestando tutta la frustrazione. Ma non finisce qui.

- In un estratto della Bordocam, DAZN rivela un labiale eloquente di Chiesa. L'esterno offensivo sbotta e ai compagni accanto a lui dice: "". Un'insoddisfazione alimentata dalla complicata serata nel derby, ma che parte da lontano.(le prime due sostituzioni di Allegri sono state De Sciglio e Miretti). Una gestione che non piace all'ex Fiorentina, in una situazione delicata anche sul fronte rinnovo, con il contratto in scadenza nele le discussioni tra la dirigenza e l'agenteche proseguono senza registrare grossi passi avanti, se non per la possibilità di un prolungamento ponte per rimandare i discorsi alla prossima annata.