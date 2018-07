Il colpo Jorginho si è ufficialmente complicato e anche l'attesa di una nuova proposta da parte del Chelsea per il centrocampista italo-brasiliano testimonia come l'affare con il Manchester City sia tutt'altro che vicino alla conclusione. In quest'ottica va registrato il cambio di obiettivo da parte di Pep Guardiola che ha individuato in Miralem Pjanic l'alternativa più calda a Jorginho.



Secondo quanto riportato da Tuttosport e dai media spagnoli, il City è pronto a girare alla Juventus l'offerta presentata al Napoli per Jorginho: 35/40 milioni di euro bonus compresi con possibilità di trattare. Il club bianconero dovrà privarsi di alcune pedine importanti per far spazio a Cristiano Ronaldo e proprio Pjanic potrebbe essere uno dei sacrificati dato l'acquisto di Emre Can e la conferma di Khedia in mezzo al campo. I Citizens non sono i soli sul regista bosniaco. Anche il Barcellona è infatti pronto all'assalto, ma aspetta di chiudere almeno una operazione in uscita.