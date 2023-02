Giovedì all’Allianz Stadium la Juventus next Gen si giocherà la finale di coppa Italia di serie C contro il Vicenza. Mister Bramibilla si affiderà a un difensore forte come Diego Stramaccioni. Il classe 2001 è al centro di tanti interessamenti sul mercato di club di categoria superiore ( c’era il Brescia a gennaio) e ora ha la grande occasione di dimostrare tutto il suo valore.