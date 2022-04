Nonostante Juan Cuadrado fosse sicuro di rimanere alla Juventus, la società non ha ancora avanzato la sua proposta. Il club bianconero ha la possibilità di prolungare di un anno il contratto del colombiano, in scadenza a giugno, alle stesse cifre di quelle che guadagna ora (ovvero 5 milioni). Da quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l'idea che la Juventus ha in mente è di proporre al giocatore un biennale a cifre molto ridotte.