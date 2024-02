Juventus, la strategia per Soulé: tutto sulle richieste per l'argentino

Nicola Balice

Guido Angelozzi aveva già spiegato e ribadito la situazione, Matias Soulé sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha confermato di aver rifiutato un'offerta importante arrivata già a gennaio dall'Arabia Saudita. Troppo presto per cambiare rotta, c'era una stagione da concludere con il Frosinone e una salvezza ancora da raggiungere. Ma forse e più in generale era troppo presto per prendere una via che avrebbe garantito sì la ricchezza economica ma anche un repentino ridimensionamento da un punto di vista tecnico e di visibilità. In ogni caso, l'offerta respinta dell'Al-Ittihad fa già parte del passato, Soulé a Frosinone pensa solo al presente, mentre sull'asse tra il suo entourage (guidato da Martin Guastadisegno) e la Juventus si ragiona sul futuro. Che passa da un rinnovo di contratto “tattico” anche piuttosto vicino, al di là dell'opzione di prolungamento già esercitabile da parte del club bianconero. E arriverà molto probabilmente alla cessione. È infatti questo il piano, almeno per ora: monetizzare al massimo l'exploit stagionale di Soulé, puntando tutto su Kenan Yildiz e investendo il tesoretto per rinforzare altre zone del campo.



LE OFFERTE – D'altronde il mercato non manca, la valutazione anzi continua a salire e sfiora oggi i 40 milioni. Non è più un mistero, il primo interesse concreto come anticipato da Calciomercato.com è firmato Southampton, non a caso poi si è arrivati a concludere l'operazione Alcaraz su certe basi economiche: gli inglesi sul piatto erano già pronti a mettere 35 milioni bonus inclusi, se ne riparlerà per giugno e da lì si partirà, però servirà una promozione in Premier che oggi è tutt'altro che garantita. Nel frattempo oltre all'Al-Ittihad si sono mossi anche altri club, sugli spalti di Frosinone si sprecano gli osservatori in arrivo soprattutto per vedere all'opera Soulé: si intensificano i rapporti in particolar modo di Crystal Palace, Newcastle e Aston Villa. E siamo solo all'inizio: la corsa a Soulé è appena cominciata.