Ritrovarsi, tutti, nel momento più complicato e catartico della stagione. Giorgio Chiellini è già tornato e l'infermeria della Juventus potrebbe presto svuotarsi (Demiral a parte). Intanto con la Spal è pronto a tornare Federico Bernardeschi, fermo da un paio di settimane per un affaticamento muscolare. Poi sarà l turno di Khedira: nei prossimi giorni tornerà a lavorare in gruppo dopo l'operazione al ginocchio. Infine si rivedrà anche Douglas Costa: difficilmente in campo a Lione, più probabile con l'Inter. Su Pjanic un sospiro di sollievo: solo affaticamento, non ci sarà contro la Spal ma viaggia verso Lione.