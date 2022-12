Adrien Rabiot brilla ai Mondiali e attira l'interesse di molte pretendenti in giro per l'Europa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, difficilmente il giocatore rinnoverà con la Juventus, visto il suo desiderio di andare a giocare in Premier League. I bianconeri si preparano a perderlo a zero la prossima estate, ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile già a gennaio il centrocampista potrebbe lasciare Torino prematuramente.