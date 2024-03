Juventus, il silenzio di Giuntoli pesa come un macigno. Cosa c'è dietro: due ipotesi

Da che mondo è mondo, da che calcio è calcio, da che crisi è crisi,, e le parole. E allorae in caduta verticale ormai da nove partiteGiornata dopo giornata, mentre la squadra bianconera sprofonda in una crisi di risultati drammatica, con una sola vittoria nelle ultime nove partite (con quattro pareggi e quattro sconfitte), e inizia a mettere a rischio una qualificazione alla Champions che sino a fine febbraio sembrava già acquisita,Che ha le sue colpe nella gestione tecnica e tattica, e per chi scrive sono sempre più chiare ed evidenti, ma che al contempodi fronte ai tifosi e ai media.

, che siano parole di circostanza, proclami all'unità di intenti, publiche strigliate a tecnico e giocatori., che uomini di calcio non sono e il cui ruolo è quello di parlare in altri contesti., che i campi e gli spogliatoi li frequenta da una vita,Ma voipubblicamente dopo una serie di risultati simili da parte della sua Inter?

, e che non voglia metterci la faccia in una crisi che intende addebitare unicamente all'allenatore. In attesa di fare il suo primo vero mercato alla Juventus e di scegliersi il suo allenatore. Ma, perché mancando la qualificazione alla Champions il rischio è quello di gettare, con Allegri, sia il bambino che l'acqua sporca.. Che sia, sì, un ottimo uomo mercato e un bravo dirigente dietro le quinte, ma che non sia un frontman. In quel caso, alla Juventus, giusto per fare un nome...