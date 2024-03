Tudor, Pirlo, Allegri e la 'sliding door': storia di 4 anni persi dalla Juventus

d'Italia, alla fine dell'estate del 1998, usciva una brillante commedia dal titolo '. La protagonista, Helen, interpretata dall'ottima Gwyneth Paltrow, arriva tardi in ufficio e viene licenziata. Decide quindi di rientrare a casa in anticipo ma arrivata alla metropolitana la storia si sdoppia: c'è la Helen che perde il treno e che viene aggredita, ma c'e' anche la Helen che riesce a salire sulla metro. La sua vita prende così due direzioni completamente opposte, per un plot narrativo e un finale che, a questo punto, la buona educazione mi impone di non 'spoilerarvi'. La storia è ciò che in fondo però noi italiani chiameremmo 'bivio', ed è tornata di tremenda attualità, almeno per chi vi scrive queste righe, in un sabato pomeriggio di fine marzo.

. A Torino, sotto-sotto consapevoli del totale salto nel buio, provano a tamponare mettendogli lì un vice che qualche esperienza interessante in fondo l'aveva già fatta:dal suicidio del Napoli di Gattuso - e da quello dell'Atalanta di Gasperini in finale di Coppa Italia; e poi l'esonero di tutto lo staff tecnico nonostante due trofei (Coppa Italia e Supercppa italiana) e un obiettivo teoricamente centrato come la qualificazione in Champions. Dalle pagine di un quotidiano croato

L'amore mai sbocciato a Marsiglia non cancella infatti il miracolo di Tudor a Verona, un lavoro da 'allenatore vero'. Per quanto l'inizio paia promettente, con una vittoria sulla Juve e la rigenerazione 'tempo zero' di un elemento come Kamada o delle vitalità in riaggressione della squadra,, ne siamo certi, il "chissà cosa sarebbe successo se avessero scelto lui e non Pirlo", per un momento, ieri, sarà passato per la testa. E se per una risposta ci vorrebbe la fantasia di Krzysztof Kieslowski, regista polacco da cui prende spunto la pellicola che ci fa da sfondo,

; perché nel mondo iperconnesso dove la soglia di attenzione è quella di un reel su TikTok,, oltre che miope. Specie se il tuo obiettivo fuori dal campo, da azienda - sì badi, ‘azienda’ e non 'club calcistico' - è imbarcare il tifo del futuro.- nel senso fisico della persona, ma anche in quello tecnico e delle idee - che ritorna solo per ricordarci quanto in fondo fa anche la protagonista Helen: una storia destinata a rompersi, si romperà in ogni caso. Figuriamoci quelle che, per motivi oggi ancor più evidenti, già si erano rotte.