Juventus, incontro Chiesa-Giuntoli: rinnovo sul tavolo, le ultime

14 minuti fa



Blindati Rugani e Cambiaso, la Juventus comincia ad affrontare tutti i vari dossier rinnovi sul tavolo. La prossima settimana, riporta Tuttosport, si terrà l'ennesimo confronto tra Cristiano Giuntoli e l'entourage di Federico Chiesa.



L'intenzione comune è quella di arrivare al prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2025. La società, senza sforare i propri parametri economici, è disponibile ad accontentare il giocatore nelle richieste. E un rinnovo non chiuderebbe le porte a una cessione nel prossimo mercato: in caso di maxi-offerta estiva (con il Liverpool in prima fila) il club la ascolterebbe, se Chiesa decidesse di voler partire.