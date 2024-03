Juventus, incontro con l'agente di Rugani: le condizioni per il rinnovo

Francesco Guerrieri

In attesa di capire come cambierà il mercato intorno a Vlahovic, Bremer e gli altri giocatori nel mirino delle big europee, la Juventus per la prossima stagione riparte dalle certezze. Una di queste è Daniele Rugani, leader silenzioso da otto anni nello spogliatoio bianconero - al di là di una breve parentesi tra Rennes e Cagliari - lì è cresciuto ed è diventato uomo; oggi aiuta i giovani a inserirsi e trasmette la filosofia della Juve ai nuovi.



JUVENTUS-RUGANI, INCONTRO PER IL RINNOVO - Il contratto in scadenza non è un problema: in questi giorni c’è stato un incontro tra i dirigenti della Juventus e l’agente di Rugani, il clima è sereno e da entrambe le parti c’è la volontà di andare avanti insieme. I colloqui sono stati postivi, ma ne serviranno degli altri per sistemare ancora alcuni aspetti dell’accordo. L’idea è quella di firmare un nuovo contratto a cifre più contenute rispetto all’ingaggio attuale da 3 milioni di euro all’anno, a novembre la Juve aveva proposto 1,5 milioni ma la richiesta era un po’ più alta.



LE OFFERTE PER RUGANI - Il giocatore però non si è mai impuntato su cifre o condizioni, la sua volontà è sempre stata quella di rimanere alla Juventus e, capendo il momento che sta attraversando il club, è disposto a un sacrificio economico per attaccamento e senso di responsabilità. Non solo: in questi mesi diversi club si sono avvicinati a Rugani, tentando un approccio direttamente con l'entourage essendo in scadenza di contratto. Le offerte arrivavano, ma Daniele scuoteva la testa: "Grazie, ma voglio restare alla Juventus" era la risposta che ha dato a tutti. Respingendo anche proposte più convenienti a livello economico. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per il rinnovo ma si sta procedendo verso la giusta direzione: Rugani e la Juve pronti a dirsi un nuovo sì.