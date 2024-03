Juventus, infortunio per Vlahovic: niente ritiro con la Serbia, le condizioni

Redazione CM

Il tecnico Dragan Stojković ha annunciato, durante la conferenza stampa odierna, che per le partite contro Russia e Cipro, Dušan Vlahović e Aleksa Terzić non saranno a disposizione per alcuni problemi fisici riportati dallo staff medico serbo. Inoltre Matija Nastasić è stato escluso per motivi privati. Al loro posto, sono stati inseriti in lista Filip Mladenović e Srđan Babić che si uniranno alla squadra presso il Centro sportivo della Federcalcio serba.



LE CONDIZIONI DI VLAHOVIC - Arrivano brutte notizie, dunque, in casa Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti serbo della Vecchia Signora non si unirà alla sua Nazionale a causa di una dorsalgia. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico bianconero.