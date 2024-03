Perché Vlahovic si è arrabbiato ed è stato espulso in Juve-Genoa

Una domenica da dimenticare per Dusan Vlahovic, che nel pareggio 0-0 della Juventus in casa contro il Genoa sbaglia un gol sottoporta e prende un'espulsione per proteste. Il momento complicato della squadra coinvolge anche l'attaccante serbo: Vlahovic non segna ed è nervoso (immagini Sky), la Juve perde punti e mette in fila la terza gara senza vittoria (due pareggi e una sconfitta). Nel finale di partita, al terzo minuto di recupero del secondo tempo, l'arbitro Giua prima ammonisce e poi espelle l'ex Fiorentina.



PERCHE' VLAHOVIC SI E' ARRABBIATO - Provando in tutti i modi a cercare il gol-vittoria, Vlahovic ha tentato di sfruttare un cross di Yildiz andando sul pallone, ma si è scontrato con il portiere avversario Martinez e l'arbitro gli ha fischiato fallo in attacco. La protesta plateale del serbo non è piaciuta a Giua che l'ha ammonito. Poi? Vlahovic ha insistito, prima l'applauso ironico diretto al direttore di gare e poi un "bravo, bravo" che ha convinto l'arbitro a tirare fuori il secondo cartellino giallo ed espellere Vlahovic.



QUALE PARTITA SALTA VLAHOVIC E QUANDO TORNA - Il rosso rimediato contro il Genoa costerà un turno di stop all'attacante bianconero, che non sarà a disposizione alla ripresa del campionato dopo la sosta quando la Juventus affronterà la Lazio nella gara in programma sabato 30 marzo alle 18. Se non ci saranno ulteriori sanzioni, Vlahovic tornerà a disposizione di Allegri per l'altra partita contro i biancocelesti, la semifinale di Coppa Italia in programma martedì 2 aprile alle 21 tre giorni dopo la sfida di campionato.