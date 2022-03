Il ritorno della Serie A è una boccata di ossigeno per gli appassionati del calcio italiano dopo le delusioni della Nazionale: il campionato ritorna - si legge in una nota - con una delle gare più attese dell’anno, il derby d’Italia. I pronostici su Juventus-Inter (in programma per domenica 3 Aprile alle 20:45) annunciano una partita in grande equilibrio e la lavagna scommesse dà i nerazzurri vincenti a quota 2,57, mentre i bianconeri si giocano a 2,80. A 3,30 il pareggio. In attesa delle formazioni ufficiali l’impressione è che in attacco dovrebbero giocare Morata-Vlahovic da una parte e Dzeko-Lautaro dall’altra. Chi la deciderà? Le due punte nerazzurre sono entrambe proposte a 3,50, mentre il serbo della Juventus è considerato più pericoloso a quota 2,75. A 3,50 Morata. C’è poi Dybala, destinato a lasciare Torino nella prossima sessione di mercato e sogno dei tifosi nerazzurri. Il numero 10 argentino potrebbe essere il protagonista della sfida con il gol proposto a quota 4,00.