La Serie A torna nel modo meno banale possibile e tra i big match della 13esima giornata spicca Juventus-Inter, in programma per domenica 26 novembre alle 20:45. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri tenteranno il sorpasso ai danni della capolista, che da parte sua ha la grande occasione di portarsi a +5 dalla principale antagonista per il titolo. La sosta per le nazionali non ha permesso ad Allegri e Inzaghi di recuperare infortunati, anzi, le assenze saranno rumorose da entrambe le parti, ma senza dubbio le due squadre si presentano all’appuntamento con alle spalle una serie di risultati esaltanti: cinque vittorie nelle ultime cinque giornate per i bianconeri (con un solo gol subito) e score perfetto solo sfiorato dai nerazzurri che nello stesso periodo hanno ottenuto 13 punti, battendo Atalanta, Roma, Frosinone e Torino e pareggiando contro il Bologna. Le statistiche lasciano pensare ad una partita equilibrata e in effetti anche sulla lavagna scommesse le quote danno favorita l’Inter a 2.23, ma il segno 1 per la Juventus non è troppo lontano a 3.25. A 3.30 il pareggio che manterrebbe invariate le distanze. Tra i possibili marcatori spicca Lautaro Martinez che del resto sta segnando con una media di un gol a partita e una sua rete è su Betaland a quota 2.75, mentre Federico Chiesa è a 4.50. La lavagna antepost scudetto potrebbe essere rivoluzionata dopo la gara di domenica: i nerazzurri si giocano campioni d’Italia a 1.60, con la Juventus che ha solo due punti di distanza – e una stagione libera dalle coppe – a una quota di 3.50. Il derby d’Italia sarà anche la sfida tra le due migliori difese della Serie A: 6 reti subite per l’Inter e 7 per la Juventus, e anche in questo caso i nerazzurri sono davanti nelle quote antepost a 1.45, contro la rimonta bianconera a 2.50.