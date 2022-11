La tredicesima giornata della massima serie propone un posticipo di assoluto interesse agonistico e emotivo da sempre: il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter, l’ennesimo. Questa volta si daranno appuntamento allo Stadium di Torino con fischio d’inizio domenica sera 6 novembre alle 20:45. È sicuramente il big match del prossimo weekend anche perché metterà di fronte due formazioni che sinora hanno raccolto molto meno delle aspettative della vigilia e che ambiscono a recuperare posizioni di classifica che non li tenga lontani sin d’ora da ambiziosi traguardi finali. I bianconeri, in campionato, dopo i successi consecutivi contro il Torino, l’Empoli ed il Lecce, puntano al poker per tentare un sorpasso ad un’Inter che con i suoi ventiquattro punti all’attivo è avanti di appena due punti sulla Signora. I nerazzurri scenderanno in campo forti di un filotto di risultati positivi di sei vittorie ed il pari di 3 a 3 fuori casa contro il Barcellona in Champions, il nulla osta per accedere agli ottavi di finale. Ottavi di finale falliti dalla Juventus per aver perso ben cinque delle sei gare del proprio girone ma che continuerà a respirare aria di competizioni europee con l’Europa League. Il recente bilancio tra le due formazioni è largamente a favore degli ospiti che la scorsa stagione hanno vinto ben tre gare su quattro, una in campionato nel capoluogo piemontese, poi in finale di Coppa Italia ed anche in Supercoppa contro un misero pareggio all’attivo dei padroni di casa a Milano. Un’inversione di tendenza rispetto ai ben 232 precedenti con l’assoluto dominio dei bianconeri in grado vincerne 107 con una Juve che ha pareggiato anche 57 volte ma che ha lasciato all’Inter lo spazio per 68 vittorie. Nonostante il fattore campo ed i soli due punti che dividono le due squadre in classifica sono i vicecampioni d’Italia dell’Inter i maggior indiziati al successo finale dai betting analyst che bancano il 2 a 2,37 comunque distante dall’1 a 2,97 e con l’X che moltiplica per 3,35. Lunga la lista dei possibili marcatori che potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara con Romelu Lukaku il maggior indiziato a 2,70 ed a seguire il serbo Dusan Vlahovic a 2,75, Martinez Lautaro a 2,88, Edin Dzeko a 3,05, Arkadiusz Milik a 3,25, Ángel Di María a 4,05 e con, tra gli altri, Leonardo Bonucci a 9,10