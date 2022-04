Una per il sorpasso, che qualche settimana fa sembrava fantacalcio; l’altra per riscattare un periodo decisamente poco felice. Domenica sera, all’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Inter si giocano una buona fetta di stagione nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Il Derby d’Italia viaggia sul filo dell’equilibrio secondo gli esperti Sisal tanto che il successo nerazzurro è dato a 2,60 contro il 2,75 dei padroni di casa mentre il pareggio è offerto a 3,25. L’Inter, un solo successo nei cinque turni più recenti in campionato, ha vinto solo una volta negli ultimi 11 anni a Torino mentre la Juventus non perde in Serie A dal 27 novembre. Inzaghi e Allegri hanno a disposizione la seconda e la terza miglior difesa del torneo: l’Under a 1,85 è ipotesi concreta. Quattro tiri dal dischetto hanno caratterizzato gli ultimi due incroci: un altro rigore è in quota a 2,75. L’Inter è la formazione che in campionato batte più corner di tutti: l’Over 5,5 per i tiri nerazzurri dalla bandierina si gioca a 2,10. Dusan Vlahovic vuole cancellare lo zero nella casella delle vittorie contro la formazione di Inzaghi. Il bomber serbo è caldo e punta Handanovic tanto che una sua doppietta è offerta a 12,50. Sul versante opposto Lautaro Martinez punta a trascinare i campioni d’Italia fuori dalle acque tormentate: il Toro primo marcatore della sfida è in quota a 7,75. Il Napoli secondo della classe vola a Bergamo per provare ad abbattere il tabù Atalanta. I partenopei, infatti, hanno sconfitto solo una volta i ragazzi di Gasperini negli ultimi sei confronti. Ecco perché i padroni di casa, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,40 contro il 3,00 degli azzurri mentre per il pareggio si sale a 3,30. La partita si prospetta molto divertente come è nelle corde delle due formazioni: la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,05, non è da escludere. Di conseguenza il 2-1 a favore dell’Atalanta è dato a 9,75 mentre lo stesso risultato esatto ma in favore del Napoli si gioca a 11,50. Una gara dove la posta in palio sarà alta potrebbe veder protagonista anche il direttore di gara: la consultazione del VAR da parte dell’arbitro è in quota a 3,00. Gasperini si affida nuovamente a Luis Muriel vista la perenne emergenza in attacco: la rete del colombiano è data a 3,25. Spalletti non vuole allontanarsi dal treno scudetto e punta forte su Irving Lozano, protagonista dell’ultimo successo del Napoli contro la Dea. Il messicano protagonista con un gol o un assist è offerto a 3,15. La Lazio cerca un pronto riscatto dopo il derby ospitando il Sassuolo: il successo biancoceleste è dato a 1,75 contro il 3,50 degli emiliani, una delle squadre più in forma della Serie A. La Roma, al contrario, vuole mantenere l’imbattibilità in campionato che dura da 9 giornate: i giallorossi partono favoriti, a 1,90, nei confronti della Sampdoria padrona di casa, vincente a 4,00. Il Milan primo della classe chiuderà il turno di campionato lunedì sera ricevendo il Bologna: i tre punti per i rossoneri sono offerti a 1,40, il blitz bolognese pagherebbe 8 volte la posta.