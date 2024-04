Juventus, Jorginho si è offerto

Tra le candidature eccellenti per il centrocampo delladel futuro c'è anche quella di: come si legge su Tuttosport, i suoi agenti stanno parlando di prolungamento con l’Arsenal, ma nel frattempo stannoLa domanda piuttosto che si farà la Juventus è: l’operazione conviene? In quel ruolo servirà un’alternativa a Manuel Locatelli a meno che la dirigenza non decida di fare altre scelte, pure legate alle valutazioni per la panchina.. Davvero può essere un "usato sicuro"? La Juventus riflette, ragionando su pro e contro dell'ingaggiare un giocatore come lui, esperto ma ormai nella fase "calante" della sua carriera. Se ne saprà sicuramente di più a breve.

L'Arsenal, dopo aver avviato ufficialmente i colloqui per il rinnovo contrattuale del vice-capitano classe 1991, il cui attuale accordo con la squadra londinese scadrà il prossimo 30 giugno, si è poi fermato alla proposta di un contratto di un anno all'ìtalo-brasiliano, fino al 30 giugno 2025, con l'opzione di prolungamento fino al 2026 inclusa nella trattativa, ma Jorginho sta valutando fortemente il rientro nel Belpaese.