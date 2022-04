Moise Kean, arrivato in prestito biennale dall'Everton con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni, potrebbe lasciare la Juventus dopo solo un anno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri non è soddisfatto del suo rendimento. Sulle tracce del 22enne italiano c'è il Psg, che sarebbe felice di riprenderlo dopo la passata stagione. Ogni possibile mossa della Juventus dovrà essere discussa prima con l'Everton.