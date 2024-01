Juve: Kean spinge per la Fiorentina, ma i viola riflettono. Il punto

La Fiorentina continua ad essere alla ricerca di un attaccante da regalare a Vincenzo Italiano nel corso di questa finestra di mercato. Secondo quanto racconta il Corriere Fiorentino in edicola stamani, Molise Kean ed il suo procuratore stanno spingendo per la soluzione gigliata e il club bianconero ha aperto al prestito. Tuttavia, si legge, la Juve chiede non meno di tre milioni per il prestito e la Fiorentina è scettica rispetto all'idea di dover spendere questa cifra per tenere il ragazzo per soli sei mesi.