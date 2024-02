Juventus, la battuta di Allegri sul futuro: 'La priorità è...'

Dopo la sconfitta per 1-0 nel derby d'Italia contro l'Inter, Massimiliano Allegri, oltre ad analizzare l'andamento del match e le ripercussioni sulla classifica, si sofferma in un breve passaggio anche sul suo futuro. Intervistato da Sportmediaset nel post partita del match di San Siro, l'allenatore della Juventus spiega: "Io ho un altro anno di contratto e credo che la mia posizione non sia prioritaria. La priorità è che i ragazzi debbano stare tranquilli perché stasera hanno fatto una buona partita".



Allegri poi approfondisce il discorso, allargandolo alla squadra e al ciclo iniziato tre anni, dopo il suo ritorno a Torino: "Noi siamo una squadra che ha cambiato 15 giocatori da quando sono tornato, ha abbassato la media dell'età, da quando sono tornato la società ha dato un input ben preciso di ricostruire la squadra che potrà giocare la Champions, che sia sostenibile come mi ha detto tre anni fa e quindi abbiamo cambiato 15 giocatori negli ultimi due anni e nonostante questo l'anno scorso eravamo arrivati in Champions quindi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto e cerchiamo di arrivarci anche quest'anno. Dispiace per stasera ma sicuramente bisogna riprendere a vincere dall'Udinese.



Ricordiamo che Allegri, ritornato alla Juventus nella stagione 2021-22, ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2025, a sette milioni a stagione, e che nei giorni scorsi si era parlato dell'ipotesi di un eventuale rinnovo. Nella sua prima esperienza alla Juve, fra il 2014 e il 2019, Allegri aveva vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e raggiunto due finali di Champions League.