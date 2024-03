Juventus, Allegri: 'Futuro? Quando i dirigenti avranno deciso me lo diranno. Spiace per Pogba, il calcio perde tanto'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Napoli-Juventus in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

i bianconeri dovranno inevitabilmente cambiare volto considerando le assenze. Tante e pesanti. Cosìpresenta la sfida del "Diego Armando Maradona"- "Partita difficile, il Napoli ha un valore tecnico che rende anomala questa posizione di classifica. Detto questo, la squadra ha lavorato bene, le partite a Napoli non finiscono mai"- "Federico ha fatto un giorno di differenziato per un colpo preso, sarà a disposizione domani. Così come Danilo che ha fatto un allenamento solo. Poi, Kean e McKennie dovrebbero essere a disposizione la prossima settimana, Rabiot vediamo il piede come reagisce, anche Perin a disposizione dalla prossima.- "Non giocherà a centrocampo. Abbiamo Alcaraz, Miretti, Nonge, centrocampisti ne abbiamo. Poi rischiare chi è stato fermo 15 giorni per una partita non va bene, dopo inizia il periodo più bello tra lotta Champions e Coppa Italia"- "Abbiamo vissuto periodo difficile, a febbraio abbiamo vinto solo col Frosinone e dobbiamo fare in modo che marzo sia migliore".- "Ho scritto un messaggio l'altro giorno a Paul, umanamente sono molto dispiaciuto, è un bravissimo ragazzo. E calcisticamente perdiamo un giocatore straordinario. Ho avuto la fortuna di allenarlo, è difficile da trovare un giocatore come lui. Sulla sentenza non posso entrare"- "Non abbiamo ancora parlato con la società, sia ben chiaro a tutti. Ho ancora un anno di contratto, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere. Poi quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juventus me lo faranno sapere"- "Non commento assolutamente le parole del presidente De Laurentiis. Noi non sappiamo ancora se parteciperemo alla Champions l'anno prossimo, mancano ancora 13 punti per la quota. Al Mondiale non sappiamo se parteciperemo, dipende dai risultati delle altre"- "Non sto a pensare se arriveremo secondi, dobbiamo fare di tutto per riuscirci, sarebbe ottimo risultato che migliorerebbe classifica dell'anno scorso".- "Son contento di questo acquisto, è giovane e ha buone potenzialità. Sta tornando ora, sta crescendo, serve pazienza"- "Cambiaso o Weah? Vedremo, ma tutto il Napoli è squadra forte, il valore dei giocatori non cambia nonostante i problemi di questa stagione"