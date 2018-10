parla in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Genoa.(Juventus 2005/06 e Roma 2013/14), come ricorda l'infograficaDopo l'incontro di domani i bianconeri saranno impegnati in Champions League contro il Manchester United ad Old Trafford. Segui le parole di Allegri in diretta."Stanno bene, a qualcuno manca un po' di minutaggio, Spinazzola ha fatto 50 minuti in amichevole ma non è pronto per il campionato. Douglas Costa non gioca una partita da due mesi, Khedira è l'unico fuori speriamo di riaverlo per Empoli o il ritorno con lo United"."Può giocare, devo vedere la situazione oggi e valutare le condizioni dei centrocampisti e di conseguenza sceglierò gli uomini d'attacco. L'unico che riposa di certo domani è Chiellini.""Questi momenti sono pericolosi per noi. Arriviamo da 10 vittorie e della sosta. Tutti dicono che la Juve vincerà tutte le partite di campionato e Champions da qui a giugno ma non è così. Negli ultimi 4 anni la Juve allo Stadium ha battuto il Genoa solo 1-0. Dobbiamo mantenere profilo basso e pensare partita per partita. Ora abbiamo sei partite, due in Champions dove ci giochiamo il passaggio del turno e poi in campionato dove sulla carta possiamo rubare dei punti. La nostra vittoria domani ci può far guadagnare punti su una tra Inter e Milan e mettere pressione sul Napoli. Non abbiamo già vinto le partite prima di giocarle. Dobbiamo rientrare dentro il campionato con la giusta attenzione perché la prima dopo la sosta è la più pericolosa.""In Italia si dice che non ci sono giocatori e invece bisogna guardare al positivo. La Nazionale ha fatto bene con la Polonia e con l'Ucraina, vincendo la partita e giocando bene. Ci siamo abituati a sentir dire che non abbiamo buoni giocatori in Italia e alla fine qualcuno ci ha creduto. Come quando ti ripetono sempre che sei un cretino, anche se credi di non esserlo, alla fine ci credi.""Se gioca, gioca a sinistra. Alex Sandro non ha giocato l'ultima in nazionale ed è abbastanza riposato, ieri ha fatto un buon allenamento. Oggi abbiamo la rifinitura, vediamo.""Il calcio è una cosa molto pratica e per vincere le partite ci vuole corsa e testa, la tecnica ce l'abbiamo. Non dobbiamo pensare ai complimenti.""Cristiano è molto sereno, sta lavorando bene. Le accuse sono cose personali a cui non devo rispondere. Cristiano si è inserito negli schemi con umiltà, ha portato ancor più senso di responsabilità che questa squadra ha sempre avuto. Poi fa gol che è la cosa che sa far meglio oltre agli assist.""E' una sorpresa, un catalizzatore di palloni d'entro l'area. Il Genoa di Juric non lo abbiamo mai visto, sarà una sorpresa anche se non sarà diversa da quando l'allenava. Giocano quasi a uomo a tutto campo ci vorrà una partita fisica.""Sta diventando più responsabile per l'età che ha, per le caratteristiche che ha è il centravanti della Juve dopo Mandzukic.""Domani gioca lui e non Perin, che però sta facendo bene e tornerà a giocare.""Avrà mezz'ora nelle gambe, più facile vederlo a gara in corso. Gli manca minutaggio.""La priorità è quella di fare. Nella vita c'è solo da fare, tutti parlano ma ora c'è da fare. Questo nuovo corso deve solo fare per investire sul futuro del calcio e della società italiana, sui bambini. Dovranno organizzarsi con delle idee, senza mandare i missili sulla luna, facendo cose semplici.""Da mezzala ha fatto bene, in questo momento è più adatto in quella posizione con Can davanti alla difesa, può giocare anche a due nei due mediani."