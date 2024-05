Juventus, la Coppa Italia non salva Allegri: Thiago Motta a bassa quota, per i bookie colpo Koopmeiners vicino

Labatte l’Atalanta per 1-0 nella finale di Coppa Italia e chiude l’anno con un trofeo, a tre anni di distanza dall’ultimo. Un titolo che però potrebbe non bastare a Massimilianoper salvare la panchina: per gli esperti sarà infatti Thiago Motta il prossimo tecnico bianconero, a 1,10, una quota che non dovrebbe regalare sorprese, con gli inseguitori Antonio Conte e Raffaele Palladino, lontani a 12 volte la posta. Dopo un ultimo calciomercato molto tranquillo, l’estate della Juve sarà più viva: vicino il colpo Teun Koopmeiners, offerto a 2,75, mentre in uscita sirene inglesi per Bremer, con il passaggio del brasiliano al Manchester United visto a 5.

Dopo aver di nuovo vinto una coppa, per la Juventus l’obiettivo è tornare a vincere lo scudetto, assente dalla stagione 2019/20. Per gli analisti di Planetwin365 sarà derby d’Italia in quota, con il bis nerazzurro in vantaggio a 1,45 sul tricolore di Danilo e compagni dato a 3,35.