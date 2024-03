Juventus, la curva si schiera con Allegri: cori e striscione 'Solo tu 1000 e più, immenso Max'

Redazione CM

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco in casa Juventus, con il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e quindi con solo un anno rimasto prima della fine dell'accordo. Resterà senza prolungamento? Rinnoverà? O la Juve gli dirà addio trattando una ricca buonuscita con l'allenatore e il suo entourage? Discorsi attuali, ma che almeno per oggi saranno spostati al futuro perché un posto Champions è ancora in palio e la gara contro l'Atalanta allo Stadium non è da dentro o fuori ma quasi.



LA CURVA SI SCHIERA - C'è però chi si è già schierato apertamente in favove dell'allenatore ed è la Curva Sud che, proprio durante le prime battute di Juventus-Atalanta, ha esaltato ed elogiato Allegri. A gara iniziata, infatti, un forte applauso unito al coro "Massimiliano Allegri" si è sentito in tutto l'impianto e, poco dopo, è stato anche srotolato uno striscione a lui dedicato che recitava: "Solo tu 1000 e più, immenso Max". Il riferimento è al record di oltre 1000 punti conquistati in Serie A (1002) da Allegri e che oggi potrebbero diventare 1005 in caso di vittoria. sull'Atalanta.