Juventus, la finale di Coppa Italia non salva Allegri: scende ancora la quota di Thiago Motta

24 minuti fa



Sconfitta dolce per la Juventus contro la Lazio, con il gol di Arek Milik negli ultimi minuti di gioco che permette ai bianconeri di tornare in finale di Coppa Italia a due anni dall’ultima apparizione. Tuttavia, il raggiungimento dell’ultimo atto della competizione vinta 14 volte dalla Vecchia Signora, non mette al sicuro Massimiliano Allegri, ormai visto lontano da Torino al termine della stagione. Per gli esperti sarà Thiago Motta il prossimo allenatore della Juve, per una quota che scende a 1,35, in netto vantaggio sul ritorno di Antonio Conte, visto a 3,50 dai betting analyst di Sisal. Più lontani altri due ex calciatori bianconeri, come Zinedine Zidane, offerto a 9 e Raffaele Palladino, a 20, mentre sale a 25 l’opzione Roberto De Zerbi, con Vincenzo Italiano e l’ex Maurizio Sarri, a 33 volte la posta.