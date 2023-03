Nelson Mandela diceva “Una buona testa ed un buon cuore sono sempre una formidabile combinazione". E la Juventus, nelle ultime partite, la testa l’ha usata eccome.



INCORNATE VINCENTI - Bremer, Danilo, Rabiot, Vlahovic sono solo alcuni dei giocatori che fanno della fisicità il loro punto forte. Nella propria area, ma soprattutto in quella avversaria, la loro presenza è decisiva. Negli ultimi dieci gol, La Vecchia Signora ne ha incornati in porta ben sette, contando i due di ieri sera nel 4-2 contro la Sampdoria. Ovviamente, le azioni non si creano da sole. Filip Kostic sta disputando una stagione incredibile. Con l’assist a Bremer contro la Samp, l’esterno è a quota otto in campionato, dietro solo a Kvaratskhelia e Milinkovic-Savic.



I NUMERI – Uno studio condotto da Opta cita che, Bremer, dalla stagione 2019/20, è dietro solamente a Virgil Van Dijck (10) come gol di testa nei maggiori cinque campionati europei. Successivamente, un ulteriore indagine ha dichiarato che, da inizio Febbraio, la squadra piemontese è il club europeo che ha segnato più reti usando la parte superiore del corpo (cinque). Primato appartenuto, in precedenza, al Brentford, ma dopo ieri sera, i bianconeri, ad oggi, sono in vetta a +1.