Juventus, la Premier League piomba su Iling Jr.

38 minuti fa

1

Samuel Iling Jr., con la maglia dell’Inghilterra, ha affrontato il Lussemburgo per la qualificazione agli Europei Under 21 dell’anno prossimo e ha realizzato una doppietta, da terzino. Due reti che hanno alimentato i rumors circa un interessamento da parte dei club della Premier League.



Secondo quanto riporta Football Insider, buona parte del campionato inglese è sulle sue tracce: Tottenham, West Ham, Brighton ed Everton stanno pensando di fare un tentativo in estate per riportare l'Under 21 inglese in patria. Il classe 2003 ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025 e il suo futuro è ancora un rebus.