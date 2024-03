Juventus, visto Iling-Junior? Una doppietta per stupire Allegri

Poco impiegato con la maglia della Juventus - appena 465 minuti collezionati in Serie A e soltanto due volte titolare - Samuel Iling-Junior torna a prendersi la scena con la sua nazionale. L’esterno classe 2003, utilizzato nell’occasione da terzino sinistro in una difesa a quattro, ha realizzato una doppietta nel rotondo 7-0 rifilato dall’Inghilterra Under 21 a Lussemburgo in un match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria.



I GOL - La prima rete di Iling-Junior è arrivata al 41° del primo tempo, con un grande sinistro di controbalzo su assist di Gray, mentre il bis è giunto con un colpo di testa sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Scott al 72°. Una prestazione importante per tornare ad essere protagonista in una stagione in cui l’ex calciatore del Chelsea ha collezionato complessivamente 19 apparizioni tra campionato e Coppa Italia, trovando anche il gol nel successo sul campo della Salernitana da parte della Juventus il 7 gennaio scorso.



OCCASIONE IN ARRIVO? - Schierato dal primo minuto nelle recenti sfide di Serie A contro Napoli ed Atalanta, Iling-Junior può tornare ad essere una risorsa importante per la Juventus di Massimiliano Allegri, che alla ripresa è attesa dalla partita sul campo della Lazio, sabato 30 marzo alle 18, valida per la trentesima giornata. Considerando lo scarso momento di forma di Kostic e la presenza certa sulla corsia di destra di Cambiaso, non è da escludere che per il giocatore inglese possa arrivare un'occasione da titolare. I bianconeri torneranno infatti in campo, nuovamente contro i biancocelesti martedì 2 aprile, allo Stadium di Torino, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia.