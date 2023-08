Il caso dell'accordo per un diritto di recompra, pattuito da Juventus e Bologna per Riccardo Orsolini e mai depositato in Lega, si avvia verso l'archiviazione. La procura di Bologna ha infatti valutato la vicenda evidenziando un'"insussistenza di elementi" ed escludendo "una condotta penalmente rilevante, tantomeno inquadrata nel paradigma del falso in bilancio". La richiesta sottoposta al Gip è quella di archiviare il procedimento penale, aperto contro ignoti dopo la trasmissione degli atti emersi a margine dell'inchiesta Prisma.



LE MOTIVAZIONI - Riguardo al "pro-memoria" in cui si stipulava l'accordo tra le parti, la procura parla di un atto "di cui non può sostenersi la giuridica, documentata esistenza e, soprattutto (con valore assorbente), l'azionabilità in caso di dissenso o inadempimento". Il documento non presenta infatti la firma del giocatore, che peraltro è ancora del Bologna. La chiosa finale della richiesta della procura di Bologna sancisce che "gli elementi acquisiti possono solo fondare la sussistenza di un 'gentlemen agreement', ma non di un atto civilisticamente rilevante e tale da potervi fondare effetti 'contabili'"