Juventus, la rinascita di McKennie: da fuori progetto a titolatissimo. E il rinnovo è cosa fatta: i dettagli

Il rinnovo di contratto ormai sembra cosa fatta. Chi l'avrebbe detto anche solo sei mesi fa? Nessuno, forse nemmeno lui. Ma oggi Weston McKennie è un giocatore centrale per la Juventus, che non a caso ha trattato e concordato quasi definitivamente i dettagli del nuovo contratto. Tanto impronosticabile a inizio stagione quando era tra i giocatori almeno potenzialmente fuori progetto tecnico, quando facile da raggiungere considerando i nuovi presupposti creati dalla rinascita tecnica del centrocampista americano. Uno che a gennaio 2023 se ne andava senza troppi ringraziamenti, a giugno tornava alla base perché il Leeds retrocedendo in Championship non lo aveva riscattato al termine di un percorso tutt'altro che entusiasmante, poi però non sbagliava più un colpo.



IL CONTRATTO - Doveva stare nel gruppetto dei cedibili, è stato inizialmente reintegrato per sopperire alla crisi numerica del centrocampo bianconero in vista della preparazione estive, ha dimostrato di essere cambiato e di aver capito i propri errori. Così Max Allegri se l'è tenuto stretto, prima come vice-Weah poi titolare sulla fascia destra e infine come mezzala titolare (anzi insostituibile). E ora anziché riproporlo sul mercato, la Juve ha pensato bene di blindarlo per evitare di farlo arrivare nell'ultimo anno di contratto: confermato l'ingaggio da 2,5 milioni netti circa, scadenza spostata dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2027. Chi l'avrebbe detto?