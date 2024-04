Juventus, la risposta di Allegri ad Elkann: Giuntoli vale più di tre anni di lavoro?

. E il derby con il Torino, a prescindere da come finirà, non lo scioglierà. Questo perché è un tema più radicato e più profondo, che. Parla di "anno zero", il capo di Exor. Risponde Max:Nel mezzo, un cambio di mentalità e di obiettivi per i bianconeri, stavolta aggrappati alla qualificazione Champions per dare continuità al fine più ampio. Ossianel frattempo ci saranno partite da giocare, calciatori da ingaggiare, situazioni da gestire.Sembra tutto andare nella direzione della discontinuità, comprese le scelte di Cristiano Giuntoli in questa stagioneL'ha dichiarato Elkann, l'ha confermato pure lo stesso allenatore.i. Sembra Inception, invece è il finale di stagione juventino. Il botta e risposta con Elkann è stato elegante e cortese, nel segno di un'amicizia rafforzatasi negli anni, però è parso evidente. E spiega comeOltre a Champions e Coppa Italia, Max coltiva adesso un ultimo obiettivo:Ha centrato tutti gli obiettivi che gli sono stati prefissati, dice. E le critiche - che sostiene di accettare - secondo lui non sono mai state proporzionate al reale valore della rosa,

- Non sono tanto lea dare una versione differente del futuro di Allegri. Semmai, è lo stesso atteggiamento di Max a regalarsi un finale diverso: più dimesso, con poco mordente (se non in campo) e arreso al copione scritto dalla sua difesa. Obiettivi e giovani, squadra in crescita. Tutto importante. Ma meno dell'uomo, del percorso di sostenibilità, di tutte le scelte subite da Max (pure) passivamente. Per l'ultimo degli agnelliani no, non pare esserci posto.