Lazio, Hysaj ha rischiato la vita: intrappolato nell'auto in fiamme

44 minuti fa



Terribile disavventura per Elseid Hysaj. Il terzino albanese della Lazio ha rischiato la vita, intrappolato dentro la sua auto che stava andando a fuoco. La vicenda è avvenuta lunedì scorso, ma solo oggi è stata resa nota. Al Messaggero il calciatore ha raccontato che "La macchina improvvisamente è andata in fiamme, per fortuna nessuno si è fatto niente, abbiamo scampato il pericolo. Dovrebbe trattarsi di un problema di fabbrica".



Chiuso con lui nell'abitacolo del veicolo c'era anche il suocero, mentre la moglie e figli erano fuori, impossibilitati ad intervenire e in preda al panico. Per fortuna in qualche modo i due sono riusciti a liberarsi, prima che le fiamme divorassero completamente l'automobile, finita poi carbonizzata e distrutta. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di un difetto di fabbrica ad aver innescato l'incendio. Nessuno dei presenti ha comunque riportato conseguenze gravi nonostante la situazione di pericolo. Resta solo il grande spavento per Hysaj e per i suoi familiari; ma nulla che comprometta la disponibilità del giocatori per i prossimi impegni della squadra biancoceleste. Oggi sarà regolarmente convocato da Tudor per la partita contro la Salernitana.