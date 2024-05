Juventus, l'Arsenal torna su Vlahovic: pronta una super offerta

51 minuti fa

4

Dusan Vlahovic-Arsenal, si riaccende la pista.



Secondo le ultime voci che provengono dall'Inghilterra, riportate da Give Me Sport, l'Arsenal è ancora fortemente interessato al centravanti serbo della Juventus. Al punto che i Gunners sono pronti a mettere sul piatto 65 milioni da offrire alla Juventus per convincere la dirigenza bianconera ad aprire alla cessione del centravanti serbo. Al momento nessuna offerta ancora recapitata a Torino, ma non va sottovalutata la possibilità che questo accada, visto il futuro di Gabriel Jesus sempre più in bilico a Londra. La volontà della Vecchia Signora è sempre quella di non privarsi del centravanti serbo classe 2000, cercano un accordo per un rinnovo di contratto (scadenza 30 giugno 2026).