Juventus, l'attacco piange da tre anni: numeri impietosi, la svolta sul mercato

Gianluca Minchiotti

La Juventus sconfitta per 2-1 sul campo del Napoli, nel posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A, ha palesato un problema ormai cronico in casa bianconera: quello del gol. Al terzo anno di fila della gestione firmata da Massimiliano Allegri, la Juventus infatti mantiene una costante assai poco lusinghiera, vale a dire quella di essere, fra le big del campionato, una di quelle che segna meno reti. Nell'equilibrio dei risultati, e, alla fine dei conti, della classifica, il dato dei gol (non) fatti viene compensato dalle poche reti che, storicamente, le squadre di Allegri incassano. Ma se poi accade, come nelle ultime sei giornate, che anche la difesa scricchiola, con l'attacco che mantiene i suoi (scarni) numeri, il risultato è quello di appena 5 punti raccolti.



VLAHOVIC - Oggi sul banco degli imputati è salito nuovamente Dusan Vlahovic, che al Maradona ha colpito un palo, sfiorato un gol di testa e fallito una clamorosa occasione da gol dopo un disimpegno errato da parte della difesa del Napoli. Al centravanti serbo, che pure in questo campionato ha segnato 15 gol in 26 partite, si imputa di essere poco decisivo negli scontri diretti con le squadre di alta classifica. Delle 15 reti realizzate da Vlahovic, una è stata segnata contro l'Inter, una contro il Bologna, due contro la Lazio, e le altre 11 tutte contro squadre che occupano posizioni di bassa classifica.



IL MERCATO - Dopo tre stagioni con numeri asfittici in zona gol, resta la sensazione che la Juventus, durante la prossima sessione di mercato, debba giocoforza provare a cambiare qualcosa, per invertire questa tendenza. Che sia l'allenatore o che siano gli interpreti, la necessità di provare a cambiare uno dei fattori sembra evidente.



SCORRI PER VEDERE: LA JUVE E ALTRE, NUMERO DI GOL FATTI NELLE ULTIME TRE STAGIONI IN SERIE A