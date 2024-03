Juve, Nonge chiede scusa: 'Ho commesso un errore, ora dovrò resettare'

Una serata da dimenticare quella di Nonge al Maradona. Il giovane centrocampista juventino è entrato al 76° al posto di Miretti, ha commesso l'ingenuo fallo ai danni di Osimhen che è valso il rigore poi decisivo per il risultato e poi è stato sostituito al minuto 90. Dopo 14' horror, il classe 2005 ha fatto spazio a Danilo nei convulsi momenti finali della gara quando Allegri ha tentato il tutto per tutto per strappare un pari finale. Uno stop preventivabile e che permetterà a Nonge di crescere e imparare dai propri errori.



IL POST - Lo stesso 18enne ha poi affidato ai suoi canali social il pensiero su quanto successo a Napoli, chiedendo scusa e prendendosi le sue responsabilità. "Ho commesso un errore e mi assumo tutta la responsabilità. Chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi, vi ringrazio per il vostro supporto. Ora ci vorrà il tempo necessario di resettare e rimanere concentrati sulla finale della stagione".



TALENTO ACERBO - Nel corso di questa stagione, Nonge aveva collezionato appena 35 minuti in prima squadra tra Serie A e Coppa Italia (contro Salernitana e Frosinone), mentre sono 10 le apparizioni nel campionato di Serie C tra le fila della formazione Under 23.