Il pareggio dell’Inter con la Roma rende Juventus-Lazio il bivio decisivo per lo scudetto dei bianconeri. Solo qualche settimana fa, il match tra bianconeri e biancocelesti sembrava essere la sfida scudetto per eccellenza, ma la Lazio post Covid, vincendo solo 2 delle 7 partite finora disputate e perdendone ben 4, ha perso inesorabilmente terreno passando da appena 1 punto di distanza dalla capolista, a otto. I capitolini vanno ora a caccia dei punti decisivi per la qualificazione aritmetica in Champions ma per i bianconeri l’occasione è di quelle da non perdere. Gli esperti, si legge in una nota, favoriscono infatti Ronaldo e compagni, a 1.52, la Lazio ha già vinto due volte con la Juve in questa stagione – entrambe le volte per 3-1, nella finale di Supercoppa e nella gara di andata all'Olimpico – ma il successo stavolta è in salita, a 6.00, il pareggio si gioca a 4.50. I campanelli di allarme però, non mancano in casa bianconera: nelle ultime 3 partite con Milan, Atalanta e Sassuolo, la Juventus ha subito ben 9 gol, facendosi riprendere e superare due volte da una situazione di doppio vantaggio: per i bookmaker anche la Lazio potrebbe bucare la posta di Sczeszny, opzione a 1.45, mentre appare difficile un ribaltone nel match, dato a 6.50. Chiave di lettura interessate del match, è sicuramente la sfida tra i due bomber del campionato Ronaldo e Immobile, in lotta per il titolo di capocannoniere stagionale. Il biancoceleste conduce con 29 reti stagionali ma dalla ripresa del campionato ha timbrato il cartellino solo due volte, al contrario del portoghese, a segno 7 volte su 7. Nella sfida del gol, è avanti CR7, a 2.50, a 4.90 l’ipotesi che Immobile faccia più gol, mentre lo stesso numero di reti vale 1.95.