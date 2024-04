Juventus-Lazio, la MOVIOLA LIVE: Massa, rigore tolto a Cambiaso dopo la revisione al VAR tra dubbi e proteste

25 minuti fa

19

Alle 21 all'Allianz Stadium di Torino va in scena l'andata della prima semifinale di Coppa Italia, tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Igor Tudor. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





JUVENTUS – LAZIO h.21.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO



14' - RIGORE CONCESSO E POI TOLTO DAL VAR ALLA JUVENTUS! Vecino entra a gamba alta su Cambiaso che lo aveva anticipato, penalty ineccepibile per i bianconeri, che però viene revocato dal VAR: Massa va a rivedere il contatto per una possibile posizione di fuorigioco prima dell'azione del penalty da parte dell'ex Genoa, confermato dal VAR e dallo stesso arbitro, il quale considera fortuito il tocco di Patric che rimette in gioco Cambiaso. Protesta lo Stadium.