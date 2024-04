Juventus-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Secondo atto del triplice confronto previsto nel giro di pochi giorni tra le due formazioni. Dopo la sconfitta in campionato di sabato scorso, i bianconeri cercano vendetta, mentre i biancocelesti sono a caccia della seconda vittoria consecutiva sotto la guida di Tudor. La squadra di Allegri ha conquistato la semifinale grazie al rotondo successo per 4-0 sul Frosinone. La Lazio, invece, è approdata a questo turno dopo la vittoria nel derby sulla Roma per 1-0.

Partita: Juventus-Lazio

Data: martedì 2 aprile 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 21

Canale TV: Canale 5 (Mediaset)

Streaming: Mediaset Infinity

Rientri e rotazioni per i bianconeri., che ha saltato l'attacco influenzale che gli ha fatto saltare la trasferta dell'Olimpico, mentre in mezzo al campo McKennie ritroverà una maglia da titolare. Turnover anche in difesa, con Gatti che prenderà il posto di Rugani e comporrà il pacchetto arretrato insieme a Danilo Bremer.

A partire dal centrocampo, dove l'assist fornito a Marusic consegnerà una maglia da titolare a Guendouzi. Al fianco del francese possibile la partenza di Vecino, anche se non bisogna sottovalutare la candidatura di Cataldi.Juventus-Lazio, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà martedì 2 aprile 2024 alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.

: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri: Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. All. Tudor