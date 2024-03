Con una rete diin ‘Zona Caicedo’. Un successo pesante con cui si apre una settimana decisiva per la formazione biancoceleste, attesa dall’andata della semifinale di Coppa Italia proprio contro i bianconeri a Torino martedì e dal derby della Capitale contro la Roma. Una vittoria meritatissima per Immobile e compagni, che hanno il merito di saper interpretare al meglio le idee del nuovo allenatore a pochi giorni dal suo insediamento e condurre una gara in cui manca solo il gol, fino al 93’, quando sul cross di Guendouzi Marusic insacca di testa e fa esplodere l’Olimpico.

- Ci si aspettava una Lazio col 3-4-2-1 e invece Tudor sorprende tutti con un, in grado di trasformarsi nelle diverse fasi di gioco., che fornisce ancora una volta una prestazione monumentale, si allarga a sinistra,gioca davanti allo spagnolo, mentreagisce più vicino a, che vince il ballottaggio con Immobile. Poi c’è, che fa il terzino e si trasforma in ala in fase di possesso, conche arretra per tenere la linea a 4. Proprio un inserimento del montenegrino, all’ultimo istante, si rivela decisivo e regala i tre punti ai biancocelesti.

- Ma la scelta che sorprende di più è senza dubbio quella di lanciare, e non poco, all’ombra del Colosseo. Non sarà perfetto, ma il livello qualitativo e quantitativo della sua prestazione tocca vette inesplorate da quando veste la maglia della Lazio. "Kamada è un giocatore completo, che ha corsa e qualità di gioco. All'Eintracht ha giocato sia trequartista, sia in mezzo al campo - aveva dichiarato Tudor alla vigilia -. Lo ritengo più adatto al calcio che faccio io, che a quello che veniva fatto precedentemente. Ha doti importanti, che a me piacciono”. L’allenatore della Lazio lo lancia dall’inizio e ha ragione, come dimostrano il corso della partita e l’esito finale.

, come le esclusioni di Luis Alberto, Immobile e Guendouzi. Cuore, grinta e carattere. La sua Lazio si trasforma e lo segue in ogni sua indicazione. La squadra copre bene il campo, prova a sfruttare l’intensità e la qualità, e Tudor la vince con i cambi, sfruttando le forze fresche. Una serata perfetta, coronata dal gol di Marusic in pieno recupero che suggella la prima vittoria proprio all’esordio sulla panchina biancoceleste.- Quella vista all’Olimpico, la prima targata Igor Tudor,. Chiesa prova a spaventarla con un paio di fiammate, ma la squadra biancoceleste si affida all’ottimo Mandas e non si scompone, continuando a spingere e cercando il varco giusto in una difesa bianconera in cui era difficile trovare lo spazio. A dire il vero,, che preferisce chiudersi dopo 45 minuti e rinunciare a qualsiasi tipo di iniziativa offensiva cambiando modulo., che aveva tanto da dimostrare al suo nuovo allenatore e ai suoi tifosi, in una gara fondamentale per continuare a inseguire il sogno europeo. Una notte memorabile per Tudor, che dà il via alla sua esperienza all’ombra del Colosseo con una vittoria contro la Juventus, il suo passato. Un pomeriggio perfetto e il modo migliore per iniziare la nuova avventura a tinte biancocelesti.