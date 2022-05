Come raccontato da calciomercato.com, ci sarà domani un incontro tra Rafaela Pimenta e la Juventus per parlare dei suoi assistiti, tra cui non c'è solo Paul Pogba ma anche De Ligt, Kean e Pellegrini. Oggi il Corriere dello Sport parla della situazione riguardante il centrocampista francese. Secondo il quotidiano, i bianconeri offriranno 7/8 milioni di euro più bonus. Sarà un incontro importante per capire la fattibilità dell'operazione.