Prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo fissato a 8 milioni di euro, più due di eventuali bonus, pagabili in quattro anni.



Sono le condizioni concordate tra Juventus e Genoa per il passaggio in rossoblu di Koni De Winter.



A renderle note è stata la stessa società bianconera tramite una nota diffusa questa mattina attraverso i propri canali ufficiali.



Questo il comunicato completo: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. per la cessione, a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter. L’accordo prevede:

• l’obbligo da parte del Genoa di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2023/2024;

• la facoltà da parte del Genoa di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 8 milioni, pagabili in quattro esercizi, e potrà essere aumentato al raggiungimento di ulteriori obiettivi, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni”.