Juventus, le pagelle di CM: Szczesny e Chiesa non bastano, Vlahovic serata no

Nicola Balice

Napoli-Juventus 2-1



Juventus



Szczesny 6,5: fa buona guardia finché non si fa trovare impreparato sul tiro di Kvaratskhelia deviato da Cambiaso. Ipnotizza Osimhen, sul tapin di Raspadori non può niente.

Rugani 6: non sembra mai tremare, la sua pressione su Traoré si trasforma su un assist che Vlahovic si divora subito dopo il gol del Napoli.

Bremer 5,5: sempre sul filo, inizia a sbagliare. Poteva fare molto di più sul cross di Di Lorenzo, cresce alla distanza.

Alex Sandro 6,5: ne salva due sulla linea di porta, non è lui a tradire in questa occasione.

Cambiaso 5: Kvaratskhelia lo mette sotto pressione fin dai primi minuti, alla lunga cede. E quando Locatelli lo mette davanti alla porta, spreca clamorosamente (21' st Weah 5,5: deve alzare i giri nel motore sulla destra, non ci riesce).

Alcaraz 5,5: ha coraggio e iniziativa, ma finisce per dissolversi al momento più importante. Però sa cosa fare, la triangolazione che chiude per Chiesa ne è la dimostrazione (45' st Milik sv).

Locatelli 6: non fa più filtro come una volta però non molla di un centimetro. È lui a trovare il varco per Cambiaso che l'esterno poi sciupa.

Miretti 6: gioca a testa alta, gli manca il guizzo ma non delude in questa occasione (31' st Nonge Boende 5: finisce per commettere l'errore decisivo, il cambio però è una punizione eccessiva) (45' st Danilo sv).

Iling-Junior 6: Di Lorenzo sembra patirlo, gestisce con personalità questa opportunità ma non lascia il segno (31' st Yildiz 5,5: non si vede e non si sente).

Chiesa 7: questa volta Allegri non lo toglie e lui, appena torna sulla fascia destra, lo premia con un gol da campione.

Vlahovic 5: una, due, tre grandi occasioni sprecate per sfortuna o imprecisione. Comunque sprecate. E come contro l'Inter, anche questa volta pesano i suoi errori almeno quanto i suoi gol nelle altre partite. Voto per gli errori, non per l'atteggiamento che resta quello da leader.



All. Allegri 6: Juve in emergenza totale, lui propone una formazione inedita ma spavalda, che perde ma crea tanto e spreca troppo.