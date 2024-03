Juventus, lesione all'adduttore per Milik: quando torna e quali partite salta

Dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa - che hanno anticipato il forfait di Arkadiusz Milik nella gara di domani contro il Genoa all'Allianz Stadium- la Juventus ha emesso poco fa un comunicato con tanto di report medico sull'attaccante polacco, che ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore.



IL COMUNICATO - "Non sarà della partita Arkadiusz Milik, che nel corso dell'allenamento di ieri, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 10-15 giorni".



QUANDO TORNA E QUALI PARTITE SALTA - Sicura, dunque, la sua assenza in vista della sfida di domani contro il Genoa, così com'è molto probabile che il centravanti polacco non sia a disposizione per la partita dell'Olimpico (sabato 30 marzo 2024, ore 18) contro la Lazio. Milik tenterà il recupero per il march contro la Fiorentina, altrimenti il suo rientro sarà rimandato al derby contro il Torino.