Juventus-Lione 2-1 (and. 0-1)

Marcatori: p.t. 12' Depay rig. (L), 43' Ronaldo rig. (J); s.t. 15' Ronaldo (J).

Assist: s.t. 15' Bernardeschi (J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (25' s.t. Danilo), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (16' s.t. Ramsey), Rabiot; Bernardeschi (25' s.t. Dybala, 39' s.t. Olivieri), Higuain, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Matuidi, Rugani, Demiral, Muratore. All. Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer (16' s.t. Andersen), Marcelo, Marçal; Dubois (45' s.t. Tete), Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar (45' s.t. Mendes), Cornet; Toko-Ekambi (22' s.t. Reine-Adelaide), Depay (22' s.t. Dembelé). A disp. Tatarusanu, Diomande, Rafael, Traoré, Jean Lucas, Bard, Cherki. All. Garcia.

Arbitro: Zwayer (Germania).

V.A.R.: Dingert (Germania).

Ammoniti: p.t. 19' Aouar (L), 31' Cuadrado (J), 38' Dubois (L), 42' Depay (L), 44' Bentancur (J); s.t. 31' Lopes (L), 34' Cornet (L), 42' Caqueret (L), 44' Marçal (L).