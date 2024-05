Juventus, Liverpool su Chiesa: il caso rinnovo si complica

. L'attaccante esterno egiziano non è più una figura centrale nei progetti futuri del club inglese e ha da tempo diverse offerte dall'Arabia Saudita, con alcuni club pronti a pagare anche 150 milioni di euro per portarlo nella Saudi Pro League.Stando a quanto scrive dall'Inghilterra Team Talk, qualora Salah lasciasse i Reds, gli inglesi si troverebbero costretti a cercare un sostituto.. Infatti, nel corso della finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri a Roma contro l'Atalanta, gli osservatori e gli uomini mercato del Liverpool erano presenti allo stadio. La valutazione di 50 milioni non spaventa anche grazie all'incasso che ci sarà in caso di addio con Salah.

Intanto, dalla Continassa, questo è quanto emerge sul lato rinnovo. Chiesa non ha mai detto di non voler rimanere in bianconero anche oltre l'attuale scadenza, ma rispetto all'inizio della trattativa, datata ormai diversi mesi indietro nel tempo, non ci sono stati grossi passi in avanti se non i numerosi incontri avvenuti con Ramadani fra Milano e Torino., in aumento e rapportato all'ingaggio percepito da Dusan Vlahovic che arriverà (senza rinnovi) a toccare i 10 milioni.