Operazione sfoltimento in casa Lazio. Inzaghi rischia di trovarsi con quasi 50 giocatori in ritiro: torneranno in 20 dai prestiti, la rosa sarà di 26 elementi, il mister è stato chiaro: massimo 30 persone ad Auronzo di Cadore, sede della preparazione biancoceleste. Nessuna deroga, neppure per Radu: come riporta il Messaggero, un velato ricatto. O si trova subito una squadra - Parma alla porta - o rischia di passare a modo della Lazio i due anni che restano.



MERCATO LAZIO - Anche su Milinkovic il diktat di Inzaghi è stato chiaro: decisione prima del ritiro. O resta, o viene ceduto: niente tira e molla, nessun elemento destabilizzante. Il programma estivo prevede sfoltimento e scelta di Milinkovic: Lotito vuole l'asta tra Juventus e PSG, non scende sotto i 100 milioni, sarà difficile accontentare Inzaghi, che potrebbe ritrovarselo a disposizione, con le sirene di mercato a suonare all'impazzata.