Per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri ospita all'Allianz Stadium il Malmoe di Jon Dahl Tomasson. I bianconeri, già qualificati per gli ottavi di finale, sfidano il Chelsea (impegnato in casa dello Zenit) in un difficile duello a distanza per il primo posto (al momento occupato dai Blues, dopo il 4-0 di Stamford Bridge sulla Juve).



Per l'occasione, Max Allegri potrebbe dare spazio a chi finora, per infortuni o per scelte, ha giocato meno degli altri, facendo riposare chi fino a questo punto della stagione ha giocato più degli altri. In questo senso, l'avvicendamento più probabile rispetto all'undici consueto dovrebbe vedere Arthur titolare e Locatelli a riposo.





JUVENTUS-MALMOE (ore 18.45, visibile su Sky Sport 1, Sky Sport 252, Infinity+)



JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Arthur, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Kean. All.: Allegri.



MALMOE (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All.: Tomasson.