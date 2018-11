Dopo il colpo di Old Trafford di due settimane fa, alla Juventus è sufficiente un pareggio stasera contro il Manchester United del grande ex Paul Pogba per essere certa della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. In caso di ulteriore vittoria, invece, per gli uomini di Massimiliano Allegri si spalancherebbero le porte del turno successivo con la certezza aritmetica del primato del suo girone. Meno importante, ma comunque significativo, anche l'obiettivo di Cristiano Ronaldo di trovare il primo gol in Champions con la maglia bianconera.



Ecco alcuni dati su Juventus-Manchester United forniti da Opta:



Questo è il 14° confronto in tutte le competizioni europee fra Juventus e Manchester United: i bianconeri hanno ottenuto sei successi, cinque gli inglesi e due pareggi completano il bilancio. Il Manchester United ha vinto gli ultimi due precedenti di Champions League in casa della Juventus, segnando tre reti in ognuno di questi: 3-2 ad aprile 1999 e 3-0 a febbraio 2003. Nessuna squadra ha sconfitto più volte la Juventus in casa del Manchester United in Champions League (due volte, al pari del Bayern Monaco).

Dopo aver perso 0-3 nella seconda fase a gironi di Champions League a febbraio 2003 contro il Manchester United, la Juventus è stata sconfitta solamente una volta nelle ultime 35 gare interne della fase a gironi nella competizione (24V, 10N).



Il Manchester United non ha segnato nelle ultime due gare di Champions League - l’ultima volta in cui è rimasto a secco per tre partite consecutive risale a novembre 2005. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo non va in gol da cinque partite di Champions League - dopo aver segnato dal dischetto al 90° minuto contro i bianconeri ad aprile con la maglia del Real Madrid, ha giocato 389 minuti e tentato 15 tiri senza segnare. L’ultima volta in cui il Manchester United ha perso entrambe le sfide contro la stessa squadra nella fase a gironi di Champions League risale all’edizione 2001/02 (contro il Deportivo La Coruña); l’unica altra volta in cui successe fu nel 1996/97, proprio contro la Juventus.



Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha perso solamente una delle ultime 26 gare casalinghe di Champions League da allenatore (16V, 9N): una sconfitta 0-3 nei quarti di finale della scorsa stagione contro il Real Madrid. Il Manchester United ha effettuato solo sei tiri nella sfida casalinga della terza giornata di questa edizione di Champions League contro la Juventus: l’ultima volta in cui ha fatto peggio risaliva ad ottobre 2013 contro lo Shakhtar Donetsk sotto David Moyes (quattro tiri).

L’ultima partita allenata dal tecnico del Manchester United Jose Mourinho in casa della Juventus è stata a dicembre 2009, quando siedeva sulla panchina dell’Inter e perse 1-2 in una gara di Serie A.